Киев оставил за собой право закрывать без суда украинские оппозиционные СМИ

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) обязал правоохранительные органы провести масштабную проверку деятельности местных средств массовой информации на предмет «сепаратистской и кремлевской пропаганды». В том случае, если нововведение будет окончательно одобрено украинским правительством и президентом Владимиром Зеленским, из эфира исчезнут еще два телеканала и не менее пяти радиостанций. Помимо прочего, закроются несколько информационных сайтов и газет, а их журналисты будут привлечены к административной и даже уголовной ответственности. Подробности — в материале корреспондента ФАН.

В ходе третьего по счету в 2021 году заседания СНБО высокопоставленные украинские чиновники пришли к выводу о необходимости «укрепления защиты информационного пространства страны». Что сегодня подразумевается под этой формулировкой, секретарь Совета Алексей Данилов не уточнил. В то же время в региональные отделения спецслужб и других органов правопорядка поступили рекомендации «выявить антиукраинский и пророссийский контент в СМИ» и представить так называемый черный список информационных структур, несогласных с курсом официального Киева. Предполагается, что на основе такого списка в отношении этих изданий последуют жесткие санкции.

Любопытно, что ограничения будут вводиться без какого-либо специального решения судебных органов, а вопрос лишения лицензий телевизионных каналов (радиостанций, газет или интернет-изданий) фактически ляжет на плечи региональных властей.

«Нечто подобное в свое время произошло с каналом «Первый независимый» (речь идет об альтернативном ТВ, в которое вошли журналисты закрытых ранее телеканалов «112», ZIK и NewsOne. — Прим. ФАН), который проработал в эфире менее получаса, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей киевский юрист Виктор Барчук. — Тогда основные провайдеры получили приказ вывести ПН из сетки вещания, причем он был передан в устной форме. Совершенно очевидно, что подобные приказы или указания станут обычным явлением в отношении других СМИ».

Уже становятся. На днях стало известно о блокировании работы агентства Capital.UA, а также отказах пользователям в доступе к страницам одной из крупных украинских медиагрупп. По некоторым данным, на сегодняшний день о временном прекращении своей работы заявили пять радиостанций и не менее десяти аналитических проектов в украинском сегменте Всемирной паутины.

«Честно говоря, я не хочу вмешиваться в большую политику, поэтому намерен выполнять все указания по блокировке эфира и сайтов, — сказал в беседе с корреспондентом ФАН глава регионального отделения одного из основных провайдеров Украины. — Скажут отключить — отключу, скажут включить — включу».

На вопрос, как в данном случае поступать представителям «отключаемых» структур, он ответил: «Пусть регистрируются за рубежом».

Журналистам оппозиционных СМИ в Киеве также «набросали дорожную карту».

«Украина является демократическим государством, где гарантирована свобода слова и мысли, но мы не потерпим позиции сепаратизма и всяческих проявлений симпатий к стране-агрессору (речь идет о Российской Федерации. — Прим. ФАН), — говорится в заявлении СНБО. — Любая организация или отдельно взятый человек, нарушающий эти принципы, в нашей стране будут преследоваться».

Следует особенно отметить, что эта позиция уже вызвала критику даже в среде ближайших союзников официального Киева. Например, представители Центра прессы, информации и общества (ЦПИО) Университета Сороса в Будапеште внесудебное закрытие оппозиционных СМИ назвали «опасным прецедентом».

«В демократических странах, прежде чем прибегнуть к крайним санкциям, регулирующие органы обязаны собрать достаточные доказательства нарушений, — заявил журналистам директор ЦПИО Мариус Драгомир. — Укреплять информационную безопасность и защищать национальные интересы ценою свободы средств массовой информации в цивилизованном обществе недопустимо».

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в своих лучших традициях поддержал планы СНБО.