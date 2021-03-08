Высокая доходность гособлигаций США поддерживает позиции доллара

Вашингтон, 8 марта. Курс доллара на валютных торгах 8 марта укрепляется по отношению к евро и японской иене на фоне сохраняющейся высокой доходности американских государственных облигаций.

По состоянию на 12:52 по московскому времени за евро давали 1,872 доллара. Курс американского доллара к японской валюте упал с 108,34 иены до 108,54 иены. Котировки доллара к корзине валют шести государств — основных торговых партнеров Вашингтона — выросли на 0,31% — до 92,26 процентного пункта, передает NEWS.ru.

При этом доходность государственных облигаций US Tresuries увеличилась на 4,7 базисного пункта — с 1,554% до 1,601%. По мнению аналитиков, рост был вызван оптимизмом инвесторов в отношении перспектив восстановления экономики США. Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил пакет стимулов на сумму 1,9 трлн долларов.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев ранее объяснил, что может ожидать курс национальной американской валюты в ближайшее время.