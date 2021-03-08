Депутат Сергей Гаврилов поздравил россиянок с 8 Марта

Москва, 8 марта. Председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днем, передает ФАН.

«Поздравляю наших дорогих женщин, прекрасным весенним праздником — Международным женским днем 8 Марта, — сказал Сергей Гаврилов. — Желаю вам большого счастья, радости и крепкого здоровья».

В своем поздравлении он также пожелал читательницам ФАН, чтобы их жизнь всегда была «полна весеннего тепла и благоухания цветов».

Напомним, что традиция проведения праздника 8 Марта стала укрепляться повсеместно после того, как в 1914 году женщины Австро-Венгрии, Германии, России, США и других стран провели митинги именно в этот день. При этом идея проведения Международного дня женщин прозвучала еще в 1910 году. Именно коммунистка Клара Цеткин предложила установить День международного протеста пролетариата против политического бесправия работниц как способ агитации за идею равноправия женщин во всех областях социальной и государственной жизни.

Ранее депутат Госдумы Наталья Кувшинова в преддверии 8 Марта поделилась с ФАН представлением об идеальной женщине и рассказала, какие подарки ждет от своих родных. Собеседница агентства призналась, что на 8 Марта любит получать цветы — это беспроигрышный вариант для любой женщины. При этом самый ценный подарок для нее в этот день — то, что своими руками сделает ее шестилетняя дочь.

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский открыл Русский бал в честь Международного женского дня. Поздравляя участников и гостей Русского бала, он напомнил, что такие балы помогают восстановить традиции XIX века, хранят культурную преемственность поколений.