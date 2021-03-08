Волочкова показала приехавшую к ней в гости повзрослевшую дочь

Москва, 8 марта. Скандально известная балерина Анастасия Волочкова показала кадры со своей дочерью Ариадной, которая приехала к матери в гости.

Снимки с 15-летней наследницей артистка опубликовала на своей странице в Instagram. «Мастерица шпагатов» рассказала, что они вместе с дочерью принимали участие в съемках передачи для телеканала НТВ, а затем отправились домой к Волочковой.

«Мы приехали домой, уютно и радостно провели время и поспали вместе. Посмотрели фильм «Отпетые мошенницы», поели бульон и креветки и просто болтали», — поделилась эмоциями от времени, проведенного с Ариадной, балерина.

Артистка призналась, что иногда они с дочерью все же «ковырялись в телефонах», но присутствие родного человека рядом создавало особенную, спокойную атмосферу. По словам Волочковой, сейчас у них с Ариадной очень доверительные отношения.

«Какая же она стала взрослая! Ари всегда была интересным собеседником», — отметила знаменитость.

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