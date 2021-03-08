Исследование выявило причину эффективности вакцины БЦЖ против других инфекций

Бонн, 8 марта. Вакцина от туберкулеза БЦЖ, созданная около века назад, эффективно справляется и с другими инфекционными заболеваниями. Ученые выяснили, почему так происходит.

Специалисты из Боннского университета совместно с коллегами из университета Неймегена провели исследование, в ходе которого изучили необычный эффект от вакцины. Эксперимент с участием 15 добровольцев, которых привили БЦЖ, показал отличие от контрольной группы, получившей плацебо.

Так, в крови у вакцинированных исследователи обнаружили цитокинов, которые высвобождались за счет иммунных клеток. Таким образом в организме происходило усиление иммунной защиты. Ученые также предполагают, что вакцина БЦЖ в перспективе может приводить к изменениям в генетической программе стволовых клеток, что позволяет бороться с другими заболеваниями.

Иммунологи тем временем обнаружили, что предрасположенность к тяжелой форме коронавирусной инфекции может передаваться по наследству. По словам экспертов, иммунитет человека определяется генетическими особенностями.