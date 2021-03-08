Курс биткоина вырос за сутки на 5%

Москва, 8 марта. Стоимость биткоина в ходе торгов росла на 5,06% за сутки, достигнув отметки в 51 541 доллар. Соответствующие данные показывает платформа CoinDesk.

Однако на этом рост самой популярной в мире криптовалюты вскоре замедлился. Сперва биткоин обвалился до 49 513 долларов, а после скорректировался до 50 173,7 доллара. По состоянию на 14:03 по московскому времени цена электронного актива составляет 50 187,2 доллара, что на 0,93% ниже, чем на момент окончания предыдущего дня торгов.

Биткоин по причине своих особенностей подвержен чрезмерно высокой волатильности. С начала 2021 года стоимость криптовалюты несколько раз устанавливала рекорд. Так, 21 февраля цена биткоина впервые в истории превысила 58 тысяч долларов.

Биткоин представляет собой децентрализованную систему криптовалюты на основе технологий блокчейн. Добывать биткоин может любой участник системы. Концепция биткоина была представлена в ноябре 2008 года, однако популярность к криптовалюте пришла лишь несколько лет назад. В настоящее время большая часть биткоинов уже добыта, поэтому процесс майнинга ограничен.

Гендиректор криптовалютной биржи Kraken Джесси Пауэлл ранее заявил, что через десять лет биткоин может подорожать до 1 млн долларов. Он считает, что актив имеет все шансы, чтобы стать новой мировой валютой.