Рогозина насмешило заявление о «сильном ударе» Украины по России

Москва, 8 марта. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высмеял заявление советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко о «сильном ударе» по России.

Ранее Поцелуйко заявил, что закрытие трех украинских телеканалов якобы серьезно ударило по России, а Киев готов к ответу со стороны Москвы.

«С такой фамилией надо женщин с 8 Марта поздравлять, а не стучать кулачком в цыплячью грудь», — иронично ответил Рогозин на выпад Киева в Telegram-канале.

В конце февраля глава Роскосмоса сообщил, что для корпорации 2020 год прошел второй год подряд безаварийно, чего не было с 1993 года, передает НСН.

Ранее председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал о планах создать космодром под Херсоном.