Китай посоветовал Байдену прекратить тактику Трампа по поддержке Тайваня

Пекин, 8 марта. Министр иностранных дел Китая Ван И предложил Вашингтону оставить «опасную практику» экс-президента США Дональда Трампа.

Бывший глава государства всячески выражал поддержку Тайваню. Он вызвал негативную реакцию Китая, когда отправил на остров в знак поддержки чиновников кабинета министров.

Китай четко обозначил позицию Поднебесной в тайваньском вопросе. Пекин не потерпит компромиссов или уступок, отметил Ван И. Он предостерег администрацию действующего американского президента Джо Байдена от тактики предшественника главы государства.Слова главы внешнеполитического ведомства приводит издание Military.com.

«Мы призываем новую администрацию США полностью осознать высокую чувствительность тайваньского вопроса <...> и полностью изменить опасную практику предыдущей администрации, которая заключалась в переходе черты и игре с огнем», — отметил руководитель китайского МИД.

Ранее Ван И сообщил о деградации взаимоотношений Пекина и Вашингтона, передает «Национальная служба новостей». По мнению главы внешнеполитического ведомства КНР, к ухудшению взаимоотношений привела тактика администрации Трампа.