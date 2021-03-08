Вашингтон сорвал крупную поставку турецких вертолетов АТАК Пакистану

, 8 марта. Благодаря действиям США отменена поставка 30 ударных вертолетов турецкого происхождения в Пакистан. Предполагается, что данный тендер теперь достанется Китаю.

Санкции Соединенных Штатов против Турции из-за приобретения российских систем ПВО С-400 оставляют свои последствия, сообщает пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передает агентство РИА Новости.

Анкара и Исламабад подписали договор о поставке 30 единиц АТАК еще в 2018 году. Данное соглашение является самым крупным в турецкой истории контрактом на единовременную поставку оборонной продукции. Сумма договора составила порядка 1,5 млрд долларов США.

Реализация сделки задержана в связи с отказом Вашингтона предоставить лицензию на экспорт двигателей из-за блокировки поставок американских вооружений Турции. Вероятнее всего теперь Пакистану предоставит вертолеты Китай.

Данные действия направлены на то, чтобы вынудить Анкару отказаться от покупки российских С-400.

Ранее ФАН сообщил о том, что давление Вашингтона на Турцию может обернуться ответными действиями.