Голодные мужчины украли барана из загона в Калужской области

Калуга, 8 марта. Двух мужчин подозревают в краже барана с фермы. Они приехали к хозяйке участка за выпивкой и перекинули животное через забор.

Ограбление загона произошло в Жуковском районе. Собутыльники приехали к женщине за домашним алкоголем. Пока один из них давал деньги за выпивку, другой прихватил барана, перекинул его через забор и убежал. Заявительница оценила причиненный ущерб в 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Мужчины свой поступок объяснили тем, что они были голодны и хотели попробовать баранины, однако денег на мясо у них не нашлось. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ведется следствие.

Житель Марий Эл подозревается в серии краж ограждений гоночной трассы, сообщал ФАН. С территории было украдено более 20 металлических ограждений.