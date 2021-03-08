Власти Таиланда вдвое сократили срок карантина для отдельной категории туристов

Бангкок, 8 марта. Туристы, прошедшие процедуру вакцинации, потратят меньше времени на пребывание в карантине. Для этой категории путешественников срок изоляции значительно сокращен.

Министерство здравоохранения Таиланда приняло решение о сокращении срока пребывания в карантине для туристов, прошедших процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Анутина Чарнвиранкула.

Сообщается, что срок карантина для вакцинированных будет сокращен с двух недель до семи дней. Чтобы попасть под «вакцинированную категорию», туристы должны будут сделать инъекцию препарата не позднее чем за три месяца до поездки в королевство. Определенные послабления введены и для туристов с отрицательными результатами анализа на коронавирус: им будет необходимо провести в карантине десять дней. Новые правила вступят в силу в апреле.

По последним данным, в Королевстве Таиланд зафиксировано 26,4 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией с момента объявления пандемии. Вакцинация населения в стране началась в конце февраля.

Ранее сообщалось, что Таиланд снимает ограничения по COVID-19 в нескольких регионах страны. Изменения коснулись курортных провинций государства.