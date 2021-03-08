Деревянко оригинально поздравил поклонниц с 8 Марта смелым фото

Москва, 8 марта. Актер Павел Деревянко опубликовал оригинальное поздравление для женщин в честь 8 Марта. Артист выложил в соцсети смелое фото, которое он назвал шуточным.

В праздничный день Деревянко обратился к дамам на своей странице в Instagram. Актер опубликовал снимок, на котором он стоит на пирсе у воды без одежды. Артист повернулся к камере спиной.

«Милые! Прекрасные! Волшебные дамы, девчоночки, девчули. Поздравляю вас, лучшая половина человечества, самая красивая и чувственная половина», — написал Деревянко.

Подписчицам актера очень понравилось столь необычное поздравление с Международным женским днем. Однако поклонницы артиста не смогли сдержаться и поупражнялись в юморе в комментариях.

«Пашка, букет не разглядеть! Повернись»; «Вот это поздравление!!! Это вам не картинка с цветочками из Интернета! Вот все бы так!»; «Вау, вот это шикарный вид на море»; «Фото — ничего лишнего», — написали фанатки актера.

В конце прошлого года Павел Деревянко расстался с матерью своих детей Дарьей Мясищевой. Актер рассказал, что остался в прекрасных отношениях с бывшей возлюбленной.