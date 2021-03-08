Ищенко: Украина скоро начнет сворачиваться как шагреневая кожа

Москва, 8 марта. Украинская власть в конце ушедшего года столкнулась с новой проблемой. После масштабных обысков у членов венгерской общины, проживающих на территории Закарпатья, местное население не стало терпеть произвол. Люди вышли с пикетами на площади городов региона. На защиту украинских нацменьшинств встал и МИД Венгрии. Дипломаты призвали миссию ОБСЕ проинспектировать Закарпатский регион, сообщает «ПолитПазл».

На своей странице в Facebook, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко отметил разумность венгерского беспокойства. Призыв к международной организации на фоне ущемлений Киевом их прав и свобод он считает правильным решением.

Ищенко уверен, что Украина, подписав и ратифицировав европейскую хартию региональных языков национальных меньшинство, ударила не только по этническим венграм или румынам, но и по русским, которых в Закарпатье большинство.

«В данных условиях введение туда миссии ОБСЕ, которая будет мониторить выполнение Украиной своих обязательств по защите основных прав человека — единственный шанс на бескровный, невоенный выход из ситуации», — отметил политолог.

Эксперт не исключает, что в данном случае представители разных национальных общин, проживающие на западе Украины, последуют примеру Донбасса. Вероятность сепарации от Киева высока, сообщается в статье Nation News.

«Ни Польша, ни Венгрия, ни Румыния не откажут в поддержке венграм, румынам и полякам. И Украина начнет сворачиваться как шагреневая кожа», — указал специалист.

Ранее ФАН писал о возмутившей украинцев шутке премьера Словакии о том, что Закарпатье перейдет к России.