Пассажир иномарки получил смертельные травмы в ДТП в Калининграде

Калининград, 8 марта. В Калининграде произошло смертельное ДТП. Chevrolet превратилась в груду металла после столкновения.

ДТП произошло рано утром. Водитель иномарки двигался по улице Батальной и не справился с управлением, в результате чего машина влетела в дерево, находящееся рядом с дорогой. Пассажир машины получил серьезные травмы, он скончался еще до приезда скорой помощи. В ДТП также пострадал мужчина, управлявший иномаркой. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По сообщению УМВД, на месте работала следственно-оперативная группа и инспекторы ГИБДД. Проводится проверка, которая позволит установить все обстоятельства произошедшего.

Еще одна серьезная авария произошла в Калининградской области накануне. Трое человек погибли, сообщал ФАН.