Сергей Безруков раскрыл ФАН свое отношение к 8 Марта

Сегодня весь мир отмечает Международный женский день, поскольку он является один из самых популярных праздников. Сегодня есть разные взгляды на этот праздник: кто-то считает его дискриминирующим, кто-то заявляет, что 8 Марта утратило свою первоначальную идею как день борьбы за права женщин. Российский актер Сергей Безруков поделился с ФАН своим мнением по этому поводу.

Празднование 8 Марта в современной России ассоциируется в первую очередь с лишним выходным и обязательными цветами и подарками для женщин, в то время как изначальные политические и социальные смыслы даты остаются почти без внимания. Первоначально праздник был связан с борьбой женщин за свои права: как трудовые, так и избирательные. Идея проведения Международного дня женщин принадлежит активистке германского и международного рабочего движения Кларе Цеткин.

16 декабря 1977 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой провозгласила День борьбы за права женщин и международный мир и предложила государствам праздновать его в любой день в соответствии с традициями и обычаями. 8 ноября 1978 года Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) на 20-й сессии Генеральной конференции резолюцией предложила отмечать 8 марта как Международный женский день.

В СССР примерно до 70-х годов 8 Марта так же ассоциировалось с борьбой женщин за свои права. Однако 8 Марта постепенно трансформировался в более глубокий праздник. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года эта дата была объявлена нерабочим днем. После распада Советского Союза праздник продолжает официально отмечаться в России. В этот день мужчины всех возрастов поздравляют дорогих женщин: матерей, жен, бабушек, сестер, невест, подруг, одноклассниц и однокурсниц, сотрудниц и просто знакомых.

Корреспондент Федерального агентства новостей связался с народным артистом России, худруком Губернского театра Сергеем Безруковым с просьбой выразить свое мнение по поводу празднования Международного женского дня. Ведь сегодня есть разные взгляды на этот праздник: кто-то считает его дискриминирующим, кто-то заявляет, что 8 Марта утратило свою первоначальную идею как день борьбы за права женщин. Актер раскрыл ФАН свое отношение к 8 Марта: он считает Международный женский день праздником.

«Я за праздник! С чем и вас поздравляю», — поделился Сергей Безруков с корреспондентом ФАН.

Ранее в беседе с Федеральным агентством новостей вице-спикер Госдумы России Петр Толстой поздравил женщин с Международным женским днем, отметив, что 8 Марта — это не только праздник весны, но и любви.