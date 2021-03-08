Японские ученые создали тест для выявления деменции за пять минут

Токио, 8 марта. Инструмент для быстрого выявления деменции и легких когнитивных нарушений создали ученые из Канадзавского университета в Японии. Устройство назвали C-ABC.

Добровольцами эксперимента стали люди в разной возрастной группе от 50 до 85 лет с деменцией, легкими нарушениями (MCI) и здоровые. Ряд статистических тестов помог определить возможность выявления когнитивных недугов с помощью C-ABC.

«Результаты были неожиданными», — заявил один из авторов исследования Масахито Ямада.

Созданная учеными батарея компьютеризированной оценки когнитивных функций оказалась способна отличать познание здоровых людей от людей с нарушениями. На выполнение заданий C-ABC участникам эксперимента потребовалось всего пять минут. В возрастной группе 75-80 лет система сделала правильные выводы всего за две минуты.

В Канаде развитие болезни Альцгеймера научились определять по походке. Вариабельность привычной ходьбы оказалась связана с более низкими когнитивными функциями.