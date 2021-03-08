Киркоров показал раритетную афишу своих первых сольных концертов

Москва, 8 марта. Король российской эстрады Филипп Киркоров поделился с поклонниками интересным раритетом. Певец продемонстрировал афишу своих первых сольных концертов.

На странице в Instagram исполнитель рассказал, что 7 марта исполнилось ровно 30 лет с его первых сольных выступлений в Московском государственном театре эстрады. Концерты были приурочены к празднику 8 Марта.

«7 и 8 марта 1991 года я вышел на сцену с сольной программой, поэтому решил на стыке этих дней вспомнить эти события», — отметил Киркоров.

По словам исполнителя, после данных «сольников» он получил предложение о пяти выступлениях в зале «Россия». После этого и началась активная концертная деятельность короля эстрады. 30 лет пронеслись для певца как три минуты, передает Пятый канал.

Артист добавил, что все эти годы он, по большому счету, готовился к Евровидению. В этом году на музыкальный конкурс от Молдавии поедет певица Наталья Гордиенко с треком под названием Sugar, который написал Киркоров. Исполнитель и его подопечная уже провели презентацию новой песни. После мероприятия, которое посетили многие звезды, певец объявил себя самым богатым человеком.