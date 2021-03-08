Актер Макарский пожелал, чтобы праздник 8 Марта стал ежедневным

Москва, 8 марта. Звезда сериала «Бедная Настя» Антон Макарский записал поздравление в честь Международного женского дня и обратился не только к представительницам прекрасного пола, но и к мужчинам.

Актер отметил, что почти каждый год повторяет приблизительно одни и те же слова о 8 Марта. Артист хотел бы, чтобы этот праздник отмечался ежедневно.

«Понимаю, что это слишком высокая планка, но в этот праздничный день хочется пожелать нам, мужчинам, помнить об этом и всеми силами стремиться к тому, чтобы устраивать вам праздники, дорогие женщины, как можно чаще, невзирая на день календаря», — сказал Макарский на видео в соцсети.

Артист уже много лет женат на певице Виктории Макарской, с которой они познакомились на кастинге мюзикла «Метро». Супруги успели не только пожениться в ЗАГСе, но и обвенчаться. Сейчас пара воспитывают сына и дочь.

Антону Макарскому, завоевавшему сердце жены, пришлось покорять еще и тещу. Виктория рассказывала, что муж поразил ее мать, когда сообщил о службе в армии. Дело в том, что теща актера была военным фельдшером и получила звание старшины.