Изменение микробиома кишечника может влиять на набор веса

Москва, 8 марта. Важную роль грибов и вирусов в кишечнике удалось определить научным сотрудникам в ходе нового исследования.

Изменение определенного микробиомного состава кишечника может влиять на набор массы тела, поделились эксперты. К такому выводу им удалось прийти благодаря эксперименту с участием грызунов.

Новое исследование на мышах указало на важную роль грибов в кишечнике — сообществ дрожжей и плесени, известных как микробиом. Они могут быть связующим звеном между хозяином и его диетой.

Выяснилось, что отложение жира в печени и уровни метаболических биомаркеров в составе крови у мышей были связаны с изменениями разнообразия и состава грибкового вещества. В наибольшей степени вариации грибов двух родов Saccharomyces и Thermomyces связаны с нарушением метаболизма и увеличением массы тела.

Тип и количество кишечных бактерий влияет на протекание и тяжесть заболевания COVID-19. К такому выводу ранее пришли ученые из Гонконга.