LIVE: Депутат ГД Елена Драпеко посетила эфир пресс-центра «Патриот»

Санкт-Петербург, 8 марта. В понедельник, 8 марта, пресс-центр Медиагруппы «Патриот» и ФАН посетила депутат Государственной думы, заслуженная артистка России Елена Драпеко.

Она рассказала, как защищены права женщин в России, существует ли в нашей стране настоящее равноправие, в каких сферах деятельности женщинам платят меньше, чем мужчинам, и почему в Государственной думе так мало женщин-депутатов.

Кроме того, вместе с Еленой Драпеко журналисты обсудили проблемы современного российского кинематографа, законопроекты, затрагивающие ЖКХ и борьбу со злостными неплательщиками алиментов.