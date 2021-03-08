В Крыму показали, какой станет обновленная набережная Коктебеля после реконструкции

Коктебель, 8 марта. В Крыму в рамках Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя будет произведена полная реконструкция набережной Коктебеля. Власти планируют отсыпать новый пляж, построить новые сооружения, отдельные зоны и здания. Сам проект рассчитан на несколько этапов, поскольку объем работ очень большой, передает корреспондент ФАН.

Что собираются построить

Всю набережную и береговую часть хотят разделить на пять зон, где будут кафе и бары, парк Литфонда, стоянка для яхт и различные пункты общественного питания, спортивные площадки с оборудованием, дом-музей Волошина, специальная фестивальная зона в районе холма Юнге, где обычно проходит международный фестиваль Koktebel Jazz Party.

Также будут зоны с торговыми точками, пляжами и зелеными насаждениями. На видео показано, какой станет набережная после реконструкции.

Кроме того, всю частную коммерческую недвижимость на набережной выкупят, поскольку сейчас там слишком хаотичная застройка, которая никак не вписывается в новую концепцию реконструкции. При этом предпринимателям будет возмещена упущенная прибыль, однако за какой срок и как это будет подсчитываться, пока не понятно.

Всего на строительство, по сути, новой набережной в Коктебеле планируют потратить около 4,3 млрд рублей, но сроки сдачи объекта и его окончательная стоимость тоже на данный момент обсуждается на правительственном уровне.

Сроки сдвигаются

Изначально реконструкцию набережной Коктебеля планировали начать осенью 2020 года, а закончить в 2022 году, но дата начала работ сдвигается из-за проблем с документацией: во-первых, уже сорваны сроки захода проектной документации в экспертизу, вторая причина вытекает из предыдущей — расторгается договор с тормозящим процесс подрядчиком.

Проблема в том, что он не смог выполнить взятые на себя обязательства в срок из-за своих финансовых возможностей.

«Я думаю, что к середине 2023 года мы эту набережную должны закончить, если не встанет вопрос с изъятием объектов имущества: сейчас начнется судебное оспаривание оценок, стоимости», — ранее сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов.

Теперь найден новый подрядчик, и власти надеются, что тот вскоре сможет приступить к демонтажам необходимых конструкций. Вместе с этим параллельно будет проходить Главкгосэкспертиза.

Мнение местных жителей

Как рассказал ФАН местный житель и общественник Андрей Николаевич, жители поселка очень давно ждали реконструкции набережной, так как много лет ей не уделялось должного внимания, и она в межсезонье выглядела довольно серой и унылой.

«Люди ждут перемен в лучшую сторону. Им неприятно видеть то, что происходит на набережной сейчас: постоянно течет канализация в нескольких местах, часто валяется мусор, и никто его не убирает. Вопрос уборки не доработан, она не организована. Иногда убирают частники: у них есть своя арендуемая территория, они перед ней наводят порядок, чтобы площадка была в чистоте», — говорит местный житель.

Что касается озеленения, то с ним пока все плохо — только на площади Волошина есть пара деревьев, но здесь явно есть проблема с поливом и другим всем уходом. В новом проекте набережной обещают все это учесть и решить вопрос с новыми насаждениями.

Также он добавил, что на общественных слушаниях власти говорили о необходимости привлекать туристов круглый год, а для этого нужно создавать для них определенные стимулы и условия. Но сейчас поселок не может похвастаться разнообразием развлечений в зимний период, если сравнивать с летом. Однако, допустим, музей Волошина может привлекать гостей весь год — главное правильно организовать процесс.

«В Крыму сейчас очень многое делается для развития полуострова, этого не может замечать только слепой. Просто при Украине сюда почти никто и ничего не вкладывал, поэтому все пришло в упадок. России же все это приходится восстанавливать, однако за семь лет уже проделана колоссальная работа», — говорит ФАН еще один житель Коктебеля Олег Васильевич.

Кроме того, Андрей Николаевич обратил внимание, что при Советском Союзе в республике круглогодично работали различные пансионаты и санатории, однако на данный момент они не так востребованы, как раньше, потому что работают в основном в сезон. В связи с этим Коктебель, впрочем, как и многие другие курортные города Крыма, оживают, причем в прямом смысле этого слова, в летний период.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Форосском парке в Крыму высадили деревья взамен срубленных в ходе застройки.