Около 40 тысяч женщин присоединились к фермерским протестам в Индии 8 марта

После работы на полях вместо ушедших на митинги мужчин и готовки еды для протестующих в Дели индийские женщины направились в столицу, чтобы продемонстрировать свою силу в Международный женский день. Говорят, что в «марше женщин» участвует около 40 000 тысяч представительниц прекрасного пола.

Протесты фермеров

Тысячи фермеров, в основном из северо-индийских штатов Пенджаб, Хариана и Уттар-Прадеш, уже более трех месяцев стоят лагерем на пограничных пунктах столицы Индии Нью-Дели, требуя отмены новых фермерских законов. Камнем преткновения между фермерами и правительством стало сохранение принципа «минимальной гарантированной цены» при закупках сельскохозяйственной продукции.

Индийцы настаивают на том, чтобы пункт о наименьшей фиксированной стоимости был четко прописан в законе. Правительство уверяет, что минимальная цена будет сохранена, однако отказывается зафиксировать это в тексте документа.

Протестующие опасаются, что после отказа от минимальной гарантированной цены они останутся в полной власти крупных корпораций.

С ноября 2020 года сотни тысяч фермеров и рабочих наводнили границу Дели в знак протеста против законопроектов, которые, по их мнению, лишат их средств к существованию. Хотя протест проходит в основном мирно, решительная реакция индийского правительства привлекла внимание наблюдателей по всему миру.

Несмотря на сообщения о жестокости полиции, необоснованных задержаниях и подавлении свободы слова, протестующие остаются невозмутимыми. Все больше людей ежедневно присоединяются к демонстрациям, ставшим одним из крупнейших протестных движений в современной истории.

Женщины идут

В честь Международного женского дня к протестующим фермерам присоединяются их жены, матери и сестры, которые до сих пор оставались в родных штатах. Они проведут собрания и митинги на границе Дели, чтобы подчеркнуть роль женщин в сельском хозяйстве и жизни.

«Мы всегда придавали большое значение силе женщин-фермеров во время митингов. Сегодня женщины будут руководить протестами во всех точках — будь то платные дороги или постоянные места протеста. Это их день», — заявил Йогендра Ядав, политический активист.

«Женщины — значительная часть фермерского сообщества, но их не признают. На самом деле они работают больше, чем мужчины», — утверждает лидер протестующих фермеров Кулвант Сингх Сандху.

Женщины среди протестующих

Помимо тех активисток, которые присоединятся к митингам 8 марта, есть немало тех, кто пробыл в Дели все сто с лишним дней фермерского протеста и планирует остаться там до конца.

41-летняя Амандип Каур из Талванди, штат Пенджаб, совмещает профессии медработника и фермера, чтобы содержать двух своих дочерей. Ее муж покончил с собой пять лет назад: из-за плохого урожая он не смог выплатить кредит размером около 7 000 долларов. Из-за того, что Амандип не знала своих прав, она не получила правительственной компенсации, которая положена ей по закону.

«Я даже не знала процедуры получения компенсации от правительства за смерть моего мужа», — говорит Амандип. — «Как я буду вести переговоры с бизнесменами?».

Новые законы, говорит она, «убьют фермеров, уничтожат то немногое, что у них есть».

You know that time's up for @narendramodi ji & @BJP4India when the backbone of our society— the WOMEN— take to streets in protest against rising prices of necessities like LPG.



Here's a snapshot from the historic all-women michil led by @MamataOfficial. ????#IndiaAgainstLPGLoot pic.twitter.com/ncDKv7iuSv — All India Trinamool Congress (@AITCofficial) March 7, 2021

Протесты привлекли женщин всех возрастов. В то время как некоторые выступают на сцене, другие просто рады внести посильный вклад и поучаствовать в акциях

«Я неграмотная женщина», — говорит активистка Гурмер Каур, которой уже за 70. — «Я не могу выступать как оратор, но я могу участвовать. И я буду сидеть здесь до следующих выборов, если эти законы не будут отменены».

Женщины, составляющие основу индийского сельского хозяйства, особенно уязвимы для корпоративной эксплуатации. По данным Oxfam India, 85% из них работают в сельхоз-отрасли, но только около 13% сами владеют землей.

«Женщины не считаются фермерами. Их труд огромен, но невидим», — заявляет Джасбир Каур Нат, член Пенджабского союза фермеров.

Другая Индия

Бинду Аммини — известная далитская (далит — человек из касты неприкасаемых — прим. ред.) правозащитница из штата Керала.

«Я приехала сюда, чтобы поддержать фермеров, и я увидела совсем другую Индию — без кастовой или гендерной дискриминации. Надеюсь, так останется и после протеста», — признается она.

В протестах участвуют жители глубоко патриархального сердца Индии. Изменение менталитета в штатах, где свирепствуют сексуальное насилие и гендерная дискриминация, является постоянной проблемой для активистов.

«Мы так долго работали над тем, чтобы добиться гендерного равенства в этих краях, но процесс шел медленно», — объясняет участница движения за права женщин Судеш Гоят.

По ее словам, в первые дни протестов в Тикри она была там единственной женщиной из Харианы. Но после того, как Верховный суд Индии призвал активистов разойтись по домам, представительницы прекрасного пола «начали вливаться».

«Они приехали со своими семьями. Они пришли с другими женщинами. Они пришли одни. Это чудо», — утверждает Гоят.

Эти акции — уникальная возможность устранить гендерный дисбаланс в индийском обществе, считает Гурнаам Сингх, государственный секретарь Пенджабского союза фермеров. В местах проведения демонстраций мужчины и женщины из разных культур живут рядом, без особого уединения и в суровых условиях.

Пользуясь этой редкой ситуацией, активисты часто обсуждают работу женщин и их вклад в сельскую экономику.

«Мне нравится эта Индия», — признается Харшаран Каур, молодой IT-инженер, который оставил работу в Дубае, чтобы стать волонтером на протестных акциях.

«Меня нельзя запугать»

В поселке Газипур у границы Дели 29-летняя студентка юридического факультета из Бангалора Равнит Каур нормализовала диалог вокруг запретной темы в Индии — менструации. С помощью женщин-протестующих она открыла женский магазин, где открыто продает средства женской гигиены.

«Мужчины довольно быстро к этому привыкли, — говорит девушка. — Теперь эти разговоры здесь в порядке вещей».

Неясно, распространятся ли такие настроения за пределы протестной территории, но на данный момент женщины-фермеры замечены и услышаны.

«Мы смотрели на них как на матерей, сестер, жен», — поясняет Сукх Дип Сингх, молодой фермер из Пенджаба. — Но теперь мы видим их в ином свете».

Женщины тоже видят себя по-другому.

«Я не знала, на что способна, кроме того, что ожидали от меня как от женщины, жены и матери», — признается Кандела, которая никогда раньше не была на протестах и не открывала лицо за пределами своего дома. — «Но теперь я здесь и меня нельзя больше угнетать. Меня нельзя запугать. Меня нельзя купить».

Значимость фермерского протеста

В то время как сторонники фермерских законопроектов твердят, что реформы модернизируют индийское сельское хозяйство, противники сравнивают их со «смертным приговором».

Многие граждане обеспокоены тем, что новое законодательство приведет к дальнейшему сокращению власти сельскохозяйственных рабочих. Около 58% из 1,3 миллиарда жителей Индии полагаются на сельское хозяйство как на основной источник дохода. Фермеры составляют значительный блок избирателей в стране.

Даже неорганизованные фермерские движения всегда были большой политической силой в стране. Более чем 100-дневные демонстрации в Дели сплотил их и научил действовать не только на региональном уровне, но и в масштабе всей страны.

Лидеры протеста уже рассматривают вариант отправки своих представителей в штаты, где проходят местные выборы, и агитации против Индийской народной партии и ее лидера Нарендры Моди. Пока традиционная оппозиция пребывает в упадке, уличные протесты рождают собственных предводителей. Кто знает — возможно, мы увидим восхождение новой Индиры Ганди, которое начнется с участия в забастовке фермеров.