LIVE: Роль женщины в современной России

Санкт-Петербург, 8 марта. В понедельник, 8 марта, Медиагруппа «Патриот» и ФАН провели пресс-конференцию на тему «Роль женщины в современной России».

В ходе мероприятия обсудили историю женской моды и критерии красоты. Узнали, какие цветы лучше дарить женщинам и почему Россия считается страной некрасивых мужчин. Поговорили о женщинах в политике. Узнали, готова ли наша страна к женщине‐президенту. Вместе с гостями обсудили современный феминизм и западную тенденцию на закрепощение мужчин.

В эфире приняли участие профессор кафедры дизайна костюма СПГХПА им. А. Л. Штиглица, ветеран труда Ольга Демидова, основатель школы красоты и моделинга ABC MODUS Анастасия Яковлева, российская артистка балета, заслуженная артистка России, дипломант международного конкурса Vaganova-Prix Александра Иосифиди.