Вассерман опроверг версию о том, что коронавирус порожден изменением климата в мире

Содержание китайскими крестьянами свиней и птиц в одном помещении в сочетании с особенностями местного климата способствует появлению новых болезнетворных агентов. Об этом рассказал в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт опроверг появившуюся в СМИ версию о том, что неведомые прежде напасти человечества, такие как атипичная пневмония, птичий, свиной грипп и даже коронавирус, могли появиться из-за изменения теплого океанического течения Гольфстрим.

«Однозначно нет. Все эти болезни зародились в одной и той же среде. Конкретнее: они возникли потому, что китайские крестьяне держат птиц и свиней в одних и тех же помещениях. В сочетании с особенностями климата это весьма способствует появлению новых болезнетворных агентов. Это известно с очень давних времен. Так что изменения климата тут абсолютно ни при чем», — сообщил публицист.

Кроме того, Анатолий Вассерман обратил внимание на одно любопытное обстоятельство.

«Вот как раз в тех местах, где все эти болезни появились, климат практически не изменяется», — подметил журналист.

В завершение он рекомендовал не преувеличивать значение изменения теплого океанического течения Гольфстрим.

«Климат колеблется постоянно. Иной раз даже за время жизни одного человека он заметно меняется, а уж за несколько поколений преобразования могут быть очень солидными. Однако в пределах того, что мы вообще знаем о климате, нет оснований ожидать каких-то катастрофических последствий, по крайней мере, в ближайшие пару веков», — подытожил телеведущий.

Ранее Анатолий Вассерман раскрыл способ обеспечить электроэнергией всю Евразию на сотни лет вперед.