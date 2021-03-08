Мария Захарова назвала главный ориентир работы МИД России в соцсетях

Москва, 8 марта. Министерство иностранных дел РФ руководствуется законами страны при работе в Facebook и Twitter, рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Дипломат ответила на вопрос журналиста РИА Новости о грани, после которой внешнеполитическая структура покинет Facebook и Twitter. Корреспондент поинтересовался мнением официального представителя в связи с множественными удалениями и блокировками контента в соцсетях.

«Соответственно, мы в первую очередь исходим из тех норм законодательства, которые существуют в нашей стране. И это основа нашей деятельности, основа нашей работы на всех направлениях, в том числе и на информационном», — пояснила Мария Захарова.

Официальный представитель МИД уже указывала на несоблюдение российского законодательства интернет-гигантами, передает «Национальная служба новостей». Игнорирование законов недопустимо, подчеркивала дипломат.