Ольга Бузова считает, что Дава изменил ей с партнершей по «Танцам со звездами»

Москва, 8 марта. Певица и ведущая Ольга Бузова обвинила танцовщицу Дарью Палей в романе с рэпером Давой. Звезда считает, что экс-возлюбленный изменил ей с партнершей по «Танцам со звездами».

Бузова и Дава, настоящее имя которого Давид Манукян, расстались еще в конце января. Тогда певица обвинила рэпера в неверности и рукоприкладстве, Манукян же долго не давал никаких комментариев по этой ситуации и все внимание направил на участие в «Танцах со звездами».

По мнению Ольги Бузовой, Даву и его партнершу связывала не только эта передача. В своих Instagram Stories певица рассказала, что Палей заблокировала ее в соцсети, и выложила скрин со страницей соперницы. На картинке можно заметить, что звезда «Дома-2» тоже заблокировала Палей.

«Как циклично! Все <...>, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют», — написала Бузова.

Певица довольно быстро удалила эту Stories, но авторы Telegram-канала «Только никому» успели сделать скрин. Официального подтверждения отношений Давы и Палей нет. Более того, танцовщица состоит в браке и вместе с мужем воспитывает ребенка, сообщает «Вечерняя Москва».

Рэпер и его партнерша не сумели одержать победу в «Танцах со звездами», уступив первенство певцу Сергею Лазареву и танцовщице Екатерине Осиповой. После завершения проекта Манукян лег на операционный стол.