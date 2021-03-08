В ЛНР Кравчука обвинили в умышленном срыве мирного процесса в Донбассе

Луганск, 8 марта. Министр иностранных дел ЛНР обвинил главу украинской делегации в контактной группе экс-президента Украины Леонида Кравчука в преднамеренном торможении мирного процесса в Донбассе.

Полномочный представитель Луганской народной республики на минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего усомнился в возможности прогресса при избранной Кравчуком переговорной тактике. Дейнего предположил, что именно срыва мирного процесса в Донбассе украинская сторона и добивается, иначе действовала бы по-другому.

Украина противится мирному урегулированию конфликта не только на уровне слов на переговорах, но и делом подтверждает свое нежелание установить твердый мир в Донбассе. Хотя сегодня праздничный день, украинские силовики, как сообщило Федеральное агентство новостей, утром обстреляли населенный пункт Новомихайловка под Донецком, повредив шесть жилых домов и линии электропередач.