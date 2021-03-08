В Великобритании заявили о выявлении новой мутации коронавируса

Лондон, 8 марта. Новый вид коронавируса недавно был обнаружен специалистами из Великобритании. Выявленный штамм имеет сходство с бразильским и южноафриканским вариантом мутации.

Новый штамм зафиксирован у 16-ти пациентов, сообщает британская газета The Mirror. Всех заболевших изолировали на карантин, специалисты сейчас отслеживают их контакты. Согласно данным местных СМИ, пока новой мутации не дали никакого официального названия.

Новые мутации коронавируса не повлияли на тяжесть течения заболевания. Такое заявление ранее сделали американские и бельгийские биологи на основе проведенных исследований.