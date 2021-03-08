Захарова раскрыла секрет подготовки к интервью

Москва, 8 марта. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, как готовится к многочисленным интервью или передачам.
По ее словам, перед ней не стоит цель доминирования в споре со своим оппонентом.
«Я понимаю, стараюсь понять формат того или иного интервью, передачи, тематику, подачу тоже стараюсь как-то прочувствовать», — сказала она.
Однако порой ей приходится участвовать в дебатах. Однако в этом нет ничего плохого, так как в споре рождается истина, подытожила она.
Кроме того, в вопросе полемики в социальных сетях Захарова порекомендовала использовать здоровую иронию.
Ранее стало известно, что Захарова заявила о готовности России ответить на санкции США. По ее словам, сейчас ведется активная работа в этом направлении, сообщило издание «НСН».