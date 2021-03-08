Праздничный трамвай совершит музыкальный рейс в Пятигорске 8 марта

Пятигорск, 8 марта. Необычное поздравление с 8 Марта получили жительницы Пятигорска. По городу запустили музыкальный трамвай в честь праздника.

Праздничный трамвай проедет по Пятигорску и станет настоящей площадкой для концертов. В салоне транспорта для женщин исполняют песни вокалисты городского Дома культуры. Их сопровождают сотрудники администрации и волонтеры. Во время прохождения по утвержденному маршруту представительницам прекрасного пола дарят тюльпаны и поздравляют с Международным женским днем.

Первый поздравительный рейс певцы начали с остановки «40 лет Октября», которая предназначена для трамваев. Транспорт проедет по всем трамвайным путям Пятигорска, а также заедет в поселок Горячеводск и микрорайон Белая Ромашка. Цветов целое «море», а песни посвящаются любви, счастью и семье, рассказали в администрации города.

Ранее сообщалось, что в Сочи проходит акция, посвященная 8 Марта, которую назвали «Цветы у моря». Представительницам прекрасного пола дарят розы с тюльпанами и поздравляют с праздником.