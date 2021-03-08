Разница зарплатных ожиданий мужчин и женщин в России сократилась вдвое

Москва, 8 марта. Разрыв между зарплатными ожиданиями мужчин и женщин за шесть лет сократился в России вдвое и в 2020 году составил 10-15%, сообщили специалисты сервисов по подбору персонала.

Эксперты считают, что в ближайшие годы тенденция сохранится, а через пять лет россиянки будут претендовать на зарплату ниже на 5-7%, чем у мужчин. Отчасти на это будут влиять меры правительства по устранению неравенства на рынке труда, пишет RT.

«Чем меньше город, тем выше процент отставания запроса женщин от мужчин. Так, например, сейчас в городах с численностью населения 500 тыс. человек женщины по-прежнему хотят получать на 20-30% меньше, чем мужчины на аналогичных должностях», — рассказал заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков, добавив, что в городах-миллионниках разница ожидаемых зарплат составляет от 5% до 10%.

По данным «Авито Работа», женщины в среднем претендуют на зарплату около 25 тысяч рублей. Мужчины ожидают получать около 30 тысяч. Речь идет о медианной зарплате — статистической величине, показывающей, что у половины населения запрос меньше указанного значения, а у другой — больше.

Вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Павел Сигал отметил, что в определенной степени влияние на соотношение доходов мужчин и женщин оказывает политика государства. Он напомнил, что уже несколько лет в России действует поправка, согласно которой работодатели не имеют право набирать сотрудников на должности с указанием половой принадлежности или возраста, поскольку это считается дискриминацией.

«Кроме того, сами работники стали обращать внимание на подобные нарушения, что сигнализирует о том, что общество постепенно перестает делить профессии на «мужские» и «женские», — добавил специалист.

Министерства труда и социальной защиты с 1 января 2021 года сократило перечень профессий, где ограничен женский труд, — с 456 до 100 наименований. Предполагается, что со временем это позволит уменьшить гендерный разрыв в оплате труда, считает представитель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Председатель Молодежного парламента при Государственной думе Мария Воропаева ранее рассказала ФАН о преимуществах работы в женском коллективе. По ее словам, при работе с женщинами иногда возникают определенные трудности, однако принимаемые в таком коллективе решения более точные и справедливые.