Активисты «Единой России» поздравляют женщин с 8 Марта и раздают цветы

Москва, 8 марта. Акции Партии «Единая Россия» в честь Международного женского дня проходят по всей стране.

В сообщении пресс-службы партии говорится, что волонтеры дарят подарки женщинам-медикам и ветеринарам. На улицах городов по всей стране активисты ЕР раздают цветы.

«В Международный женский день представители «Единой России», депутаты всех уровней, секретари региональных и местных отделений партии, активисты и волонтеры по всей стране проводят праздничные акции», — говорится в сообщении пресс-службы.

Мероприятия проходят в регионах. Так, в Еврейской автономной области подарки передали молодым матерям в роддомы, а в Калмыкии для женщин ветеранов организовали праздничный концерт.

Ранее Федеральное агентство новостей в своем материале рассказывало о праздничной акции в Сочи в честь 8 Марта.