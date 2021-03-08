Десятки тысяч приложений для iOS и Android могут привести к утечке личных данных

Вашингтон, 8 марта. Многие приложения для смартфонов, работающих на операционных системах iOS и Android, несут угрозы для личных данных пользователей, выяснили аналитики.

Почти 84 тысячи приложений Android и 47 тысяч приложений для устройств компании Apple используют публичные, а не приватные серверы, заявили сотрудники компании Zimperium. Они изучили свыше 1,3 миллиона приложений и выяснили, сколько из них допускают утечку персональных данных.

Использование публичных серверов Microsoft Azure, Google Cloud, Amazon Web Services создает риски для личных данных владельцев таких смартфонов. Из-за этого сведения о паролях, медицинская информация и персональные данные пользователей могут попасть в руки злоумышленников.

Приложение для защиты личных данных ставит под угрозу конфиденциальность пользователей. Как сообщалось ранее, речь идет о программе SuperVPN, которую скачали уже свыше 100 миллионов раз.