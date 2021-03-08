Один из погибших в ДТП под Самарой уже попадал в страшную аварию

Самара, 8 марта. Один из погибших в автокатастрофе в Самарской области Александр К. несколько лет назад попал в серьезное ДТП и чудом остался жив, рассказал источник ФАН, знакомый с ситуацией.

ДТП произошло в ноябре 2016 года в Самарской области. Машину, в которой ехал Александр и его друг (был за рулем) занесло на скользкой дороге. Молодых людей доставили в больницу.

Александр долго лечился, а потом проходил реабилитацию — из-за ДТП у него были серьезно повреждены рука и нога. Тогда ему даже присвоили третью группу инвалидности, но вскоре отменили, потому что юноша быстро шел на поправку и процесс восстановления был успешным.

Как сообщалось ранее, автокатастрофа с участием кроссовера Volkswagen и грузовика Isuzu произошла на трассе Самара — Тольятти. В легковой иномарке находились две девушки и пять молодых людей. Все они погибли. Водитель фуры не пострадал. Известно, что ранее он привлекался к ответственности за нарушение ПДД, а также не раз попадал в поле зрения судебных приставов.