Бастрыкин поручил оперативно принять дело о смертельном ДТП под Самарой в производство СК

Москва, 8 марта. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Самарской области оперативно принять дело по факту смертельного ДТП.

Семь человек погибли в страшной аварии на трассе Самара — Тольятти. Среди них — несовершеннолетняя девушка и студент-медик. Полный список погибших ранее публиковал ФАН. По факту случившегося проводится проверка.

Водитель за рулем Volkswagen Tiguan на большой скорости выехал на встречную полосу и протаранил впереди идущий грузовик. От полученных травм люди в салоне внедорожника скончались на месте. Водитель большегруза не пострадал.