Париж, 8 марта. Военные возможности России заставляют Запад встревожиться. Российский потенциал на деле гораздо высокотехнологичное, чем думали в Европе, сообщает французское издание Atlantico.

Европейское общество затерялось в устаревших стереотипах. Например, военный потенциал России предстает в образе ржавых боевых танков и ракет в ангарах, которые уже почти развалились, отметили французские обозреватели.

Однако это совсем не так, и европейскому обществу уже пора открыть глаза. Например, недавно в Польше была смоделирована имитация отражения польской армией боевых действий с российской стороны. Результаты эксперимента показали, что Варшаву взяли бы за четыре дня, разгромив при этом авиацию, флот и личный состав.

За последнее десятилетие РФ шагнула далеко вперед в области военного арсенала. Такое вооружение отсутствует в странах Европы, отметили авторы.

Особой похвалы заслуживает такое российское вооружение, как боевые роботы «Уран-9» и системы РЭБ, которые также называют «невидимые щиты».

Ранее ФАН сообщал о том, что Польшу предостерегают от создания альянсов против России.