Станет ли Дагестан субтропическим: интервью с главным синоптиком республики

Завершившаяся календарная зима в некоторых регионах России преподнесла ряд сюрпризов. Даже в самом южном субъекте страны — Республике Дагестан — температура опускалась до отметки 15 градусов ниже нуля, что привело осложнению ситуации на дорогах и перебоям в электроснабжении. При этом часть региона за последние годы, по всем признакам, превратилась в зону субтропиков. О том, как осуществляются наблюдения за погодной ситуацией в республике и каких климатических изменений ждать местным жителям, ФАН узнал у начальника Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Абдулгалима Дадашева.

— Абдулгалим Магомедгусейнович, когда начались на территории Дагестана наблюдения за изменениями погоды и ее прогнозирование? С чем была связана необходимость такого мониторинга?

— В Дагестане богатый опыт метеорологических наблюдений. Первые эпизодические инструментальные наблюдения за погодой, состоянием моря и рек на территории региона и прилегающей акватории Каспийского моря проводились еще при Петре I во время морского похода в 1722 году, а также экспедиций военного врача Ивана Лерхе в 1728 году. Эти экспедиции продолжились в 1733–1735 и 1746–1747 годах. После этого эпизодические наблюдения были проведены в 1826 году в Порт-Петровске (ныне — Махачкала), Дербенте и Кизляре.

Если говорить о систематических наблюдениях, то они начались в XIX веке. В частности, в Дербенте они стартовали в апреле 1845 года, в Кизляре — в 1847 году, в Буйнакске — в 1860 году, в Махачкале — в 1862 году. Примерно через десять лет мониторингом были охвачены и горные территории региона — села Хунзах и Ахты.

Необходимость проведения наблюдений за погодой в Дагестане была связана с бурным развитием морского торгового транспорта, товарного производства. Особенно актуально это стало после вхождения Дагестана в состав Российской империи. Торговцы нуждались в прогнозах погоды на море.

— Как с тех пор изменились методы наблюдений? В какой степени на эти процессы повлияли современные технологические достижения в стране и в мире?

— Безусловно, изменения произошли кардинальные. На первых порах метеорологические и гидрологические наблюдения проводились на станциях и постах, а их качество зависело от человеческого фактора. Основными инструментальными средствами тогда выступали спиртовые и ртутные термометры, осадкомеры, флюгеры.

Начиная с 1960 годов, в Махачкале начались аэрологические наблюдения — радиозондирование верхних слоев атмосферы, еще через десять лет мы начали принимать снимки в инфракрасном изображении. С этого времени были разработаны и введены в эксплуатацию метеорологические радиолокационные комплексы типа МРЛ-2 и МРЛ-5.

В последние годы, конечно, активно внедряются современные информационные цифровые технологии, которые в онлайн-режиме производят прием, обработку и передачу результатов мониторинга за погодой и климатом. Результат развития этих технологий — появление метеорологических комплексов (МКС-1), автоматических метеорологических станций (АМС), автоматизированных гидрологических комплексов (АГК), которые без участия человека замеряют все вплоть до толщины слоя льда на дорожном полотне и свойства воды в море. Ими оснащена вся наблюдательная сеть метеостанций, гидрологические и агропосты, что существенно увеличивает точность прогнозов погоды.

— Вы, наверное, часто бываете в других регионах и странах с целью обмена опытом с коллегами. Какие плюсы и минусы Вы можете выделить в их работе? Насколько методы мониторинга и прогнозирования в Дагестане отличаются от методов, используемых за пределами республики?

— В целом методы прогнозирования во всех субъектах нашей страны и в других государствах одинаковые. Идет постоянный обмен технологиями мониторинга погоды, прогнозирования опасных гидрометеорологических явлений. Вся эта работа в глобальном масштабе координируется Всемирной метеорологической организацией (ВМО).

Между тем есть и свои различия, которые связаны с рельефом и географическими условиями Дагестана. Наши синоптики и метеорологии более опытные и универсальные, поскольку прогнозируют погоду одновременно в море, приморской и низменной зонах, а также в предгорье и в горах. Мало кто в мире имеет такой широкий зональный охват.

— Недавно Вы рассказывали ФАН, что часть территории Дагестана стала зоной субтропиков. Как Вы считаете, эта тенденция к потеплению продолжится и дальше, охватывая постепенно всю территорию республики, или же это циклический процесс, и вскоре температуры снова снизятся?

— Это очень интересный вопрос. О глобальном потеплении спорят многие ученые-климатологи во всем мире уже не первый год. Единого мнения по этому вопросу в научном мире не существует.

Если рассмотреть погоду за столетний период, то особых изменений мы не увидим. Если же взять погоду с середины прошлого века до наших дней, то потепление станет заметно. Например, на территории Дагестана в целом потеплело на 0,3 градуса, а в некоторых районах даже на 0,5–0,6 градуса.

Для нашей республики глобальное потепление имеет свои минусы. Из-за этого уже идет наступление песков и, возможно, возникновение пустынь в северных низменных районах Дагестана. Также это может привести к возникновению других гидрометеорологических опасных явлений: паводков, оползней, селей. Более того, в регионах, расположенных вблизи Мирового океана, глобальное потепление может послужить причиной затопления некоторых городов и отдельных территорий.

Если говорить о Махачкале, то по ней у нас имеется банк данных с 1882 года. По этим данным, глобальное потепление стало проявляться с 1910 года, но незначительно, сильнее этот процесс стал ощущаться с 60-х годов прошлого века. Если до 1940 года среднегодовая температура в нашей столице составляла 11,8 градуса, то в 70-х годах она приблизилась к 12 градусам, а в настоящее время уже составляет 12,3 градуса. В расположенном южнее Дербенте в настоящее время среднегодовая температура и вовсе выросла до 12,9 градуса. Кроме того, за последние десять лет на всей территории Дагестана стало выпадать очень много осадков.

Вообще, тот факт, что среднемесячные температуры в зимние месяцы в приморской зоне, начиная от Махачкалы до границы с Азербайджанской Республикой, стали положительными, позволяет нам говорить о формировании зоны сухих субтропиков.

— Помните ли Вы случаи, когда в Дагестане наблюдались аномальные погодные условия. Что лично Вам особенно запомнилось за годы работы?

— В действительности, я помню суровую зиму 1971–1972 года, не менее холодные зимы в начале 1990-х, в 2002–2003, 2007–2008, 2011–2012 годах. Например, 2011–2012 годах минимальная температура воздуха по низменным районам Дагестана понизилась до минус 30 градусов.

Совсем недавно, летом 2018 года, среднесуточная температура воздуха, напротив, превышала плюс 30 градусов. Такая погода держалась с середины июня до 10 сентября, а в августе средняя суточная температура воды в море в Махачкале доходила до тех же 30 градусов.

— Какую погоду ждать дагестанцам этой весной?

— Прогноз на весенне-летний период будет составлен по окончании снегосъемок по шести маршрутам в бассейнах основных рек Дагестана в конце марта. Предварительно, в этом году весну можно ожидать по температурному режиму в пределах многолетней климатической нормы с превышением примерно на полградуса, осадки также ожидаются в пределах многолетней нормы.