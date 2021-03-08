Среди погибших в страшном ДТП под Самарой оказался студент-медик

Самара, 8 марта. Одним из погибших в серьезной аварии неподалеку от поселка Курумоч оказался студент-медик Никита Г. 2003 года рождения, передает источник ФАН, знакомый с ситуацией.

Молодой человек обучался по специальности «Лечебное дело» в Медицинском университете Реавиз. Среди людей, ставших жертвами ДТП, оказались две девушки и еще четверо мужчин. Полный список погибших ранее публиковало Федеральное агентство новостей.

Трагический инцидент произошел на трассе Самара — Тольятти. Молодые люди ехали в автомобиле Volkswagen Tiguan. Иномарка по неустановленной причине вылетела на встречную полосу и протаранила грузовик. Удар оказался настолько сильным, что кроссовер перевернулся.

Люди, находившиеся в салоне, от полученных травм скончались на месте. Водитель большегруза не пострадал. По факту случившегося проводится проверка, все обстоятельства и причины аварии в настоящий момент устанавливаются.