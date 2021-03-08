Группа Little Big показала новый клип с «Пухляшом»

Москва, 8 марта. Популярная группа Little Big представила новый клип на трек под названием Sex Machine. Одну из главных ролей в видео исполнил танцор Дмитрий Красилов, получивший прозвище «Пухляш».

Клип появился на YouTube-канале группы Little Big. Сценарий для видео написали солист коллектива Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, которая неоднократно работала над клипами группы. Ролик уже набрал свыше 300 тысяч просмотров.

Новый клип строится на танцах, однако в конце возникает небольшая интрига. Солисты группы в образах персонажей фильма «Люди в черном» подходят к «Пухляшу» и якобы используют устройство для стирания памяти. После этого танцор переодевается в костюм, в котором он снимался в клипе Little Big на трек Uno. Затем перед зрителями появляется первый кадр этого музыкального видео.

Little Big должны были ехать с песней Uno на конкурс «Евровидение» в 2020 году, однако соревнование исполнителей отменили из-за пандемии коронавируса. Поклонники группы решили, что новым клипом музыканты намекают на участие в Евровидении и в этом году. На подозрения наводит и то, что видео на композицию Sex Machine появилось в день национального отбора на песенный конкурс.

Солистка Little Big Софья Таюрская недавно поделилась историей о неразделенной любви. Еще в детстве будущей звезде сказали, что ее «не выдержит ни один мужик».