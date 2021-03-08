«Покупатели» шин оставили жительницу Саранска без сбережений

Саранск, 8 марта. На удочку мошенников попала очередная доверчивая жительница Мордовии. Она лишилась 94 тысяч рублей, продавая автомобильные шины в Интернете.

Объявление о продаже автомобильных шин женщина разместила в Сети. Звонка от потенциального покупателя долго ждать не пришлось. Мужчина на другом конце провода сказал о готовности купить приглянувшийся товар и оплатить его безналичным способом. Он попросил доверчивого продавца продиктовать данные карты и код, который пришел на ее номер телефона.

«Выполнив просьбу злоумышленника, потерпевшая предоставила ему возможность входа в ее личный кабинет, откуда он перевел на подставные счета 94 162 рубля», — сообщили в региональном МВД.

На злоумышленника заведено уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее ФАН сообщил об очередной жертве мошенников. На днях студентка из Саранска лишилась почти 34 тысяч рублей при продаже выпускного платья.