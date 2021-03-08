Водитель «газели» насмерть разбился в ДТП с фурой под Екатеринбургом

Екатеринбург, 8 марта. Смертельная авария произошла на 203-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области. Мужчина погиб на месте происшествия еще до приезда скорой помощи.

По предварительным данным, 35-летний водитель «газели» двигался со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга и не справился с рулевым управлением. Он оказался на встречной полосе, где произошло лобовое столкновение с грузовиком MAN.

Погибшим оказался житель Оренбуржья. Его стаж вождения составлял более 17 лет. Водитель фуры также получил серьезные травмы. Он был доставлен в больницу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Окончательная причина ДТП выяснится в ходе следствия.

Ранее ФАН сообщал, что на автодороге Самара — Тольятти столкнулись фура Isuzi и кроссовер Volkswagen Tiguan. В результате столкновения погибли семь человек: пять парней и две девушки.