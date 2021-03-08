Праздничный салют запустят в семи городах России 8 Марта

Москва, 8 марта. Жители семи городов России увидят праздничный салют 8 Марта. Запуск фейерверков организует телеведущая Анастасия Ивлеева в честь своего дня рождения и Международного женского дня.

Ивлеева отмечает 8 марта свой юбилейный день рождения. Знаменитой телеведущей и блогеру исполнится 30 лет. В честь этого события, а также в Международный женский день Ивлеева решила запустить салюты в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Ростове-на-Дону, Красноярске и на Сахалине.

Девушка рассказала на своей странице в Instagram, что приготовила сюрприз в честь своего дня рождения. Это будет красивейший, яркий огромный фейерверк, который пройдет не только в Москве, но и в других городах России. Она пригласила всех на салют и призвала снимать сторис и отмечать ее в постах. Таким образом Ивлеева решила отметить свой праздник и поздравить подписчиц с 8 Марта.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге в честь Международного женского дня «расцвели» трехметровые тюльпаны. Посмотреть инсталляцию можно в течение трех дней.