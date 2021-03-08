Россияне стали отдавать предпочтение подержанным автомобилям KIA в феврале

Москва, 8 марта. Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных подержанных автомобилей «KIA Уверен» по итогам февраля реализовали 838 машин, что на 15% больше, чем годом ранее.

За первые два месяца текущего года было реализовано 1660 сертифицированных подержанных автомобилей KIA. В настоящее время по соответствующей программе работают 148 официальных дилеров в России. По ней продаются только машины возрастом до пяти лет и с пробегом до 150 тысяч километров, передает агентство «Автостат».

Для участия в «KIA Уверен» автомобиль должен быть официально ввезен в страну, впервые продан официальным дилером KIA, иметь прозрачную историю послепродажного обслуживания вместе с сервисной книжкой с отметками о прохождении технического осмотра.

В программе могут участвовать только транспортные средства, прошедшие тщательную техническую диагностику, без серьезных аварий, связанных с изменением геометрии кузова или ремонтом систем безопасности. Также требуется оригинал ПТС.

Финские эксперты ранее оценили советский внедорожник УАЗ-469, который был выставлен на продажу в Финляндии. Агрегат находится в отличном состоянии и может развивать скорость до 100 километров в час.