Ученые из Италии оценили безопасность ношения масок во время занятий спортом

Милан, 8 марта. Ношение маски во время занятий спортом в закрытых спортзалах крайне необходимо для сохранения здоровья. Ученые выяснили, насколько это безопасно при интенсивных нагрузках.

Исследователи Кардиологического центра Монцино в Милане и Миланского университета изучили безопасность ношения масок в спортзалах. Об этом сообщило британское издание The Guardian.

В рамках исследования был поставлен эксперимент. Ученые проверили частоту дыхания, пульс, артериальное давление и уровень кислорода у занимающихся в спортзале женщин и мужчин. Всего в исследовании приняло участие шесть человек. Испытуемым было необходимо выполнять физические упражнения в защитных масках, а затем без них. Сообщается, что упражнения выполнялись на велотренажерах.

Ученые выяснили, что способность выполнять изнурительные упражнения снижается примерно на 10% при ношении маски. Это связано с тем, что через плотную ткань достаточно тяжело дышать, причем чем она плотнее, тем ниже показатель способности. Однако, риска для здоровья такие занятия не создают даже при выполнении упражнений в полную силу.

Ранее специалист по средствам защиты предостерег граждан от ношения китайских медицинских масок. По словам Владимира Котова, они не обеспечивают достаточную для защиты от коронавируса плотность.