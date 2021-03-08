Ученые из США и Германии выяснили, как неандертальцы делали клей

Вашингтон, 8 марта. Процесс изготовления клея из бересты не до конца был понятен, ведь, как известно, неандертальцы не обладали развитым интеллектом. Ученые из США и Германии раскрыли правду.

Древние люди активно использовали вещество для создания оружия и инструментов труда. Однако, чтобы получить клей из бересты, как считали исследователи, требуются инженерные усилия и герметичная печь, которых не было в каменный век. Все оказалось гораздо проще.

Специалисты нашли более легкий способ изготовления клея. Для этого березовую кору необходимо сжечь рядом с ровной поверхностью из негорючего материала. Неандертальцы могли задействовать речную гальку. Спустя три часа горения на стенке оседает липкое вещество — клей. В ходе эксперимента специальному роботу-манипулятору не удалось отделить ветку от камня, склеенные берестой. Это доказывает наличие интеллекта у неандертальцев.

Группа международных антропологов ранее пришла к выводу, что уши неандертальцев были схожи с ушами современных людей. Таким образом древние они могли воспринимать и воспроизводить речь Homo sapiens.