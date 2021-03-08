В Нижнем Тагиле подростка обвинили в изнасиловании девочки в школьном туалете

Екатеринбург, 8 марта. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства изнасилования 12-летней девочки в школьном туалете. Подозреваемым стал ранее судимый за грабеж 14-летний подросток.

Заявление в полицию написала мать девочки, передает источник в правоохранительных органах. Женщина рассказала, что преступление произошло в школьном туалете. Подросток, надругавшийся над жертвой, воспитывается в неполной семье, до суда он будет находиться под подпиской о невыезде.

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержит предложение по формированию в России реестра педофилов, сообщало издание Deita. Инициатором выступила уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова.