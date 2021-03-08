В Великобритании нашли нестандартный способ снизить артериальное давление

Лондон, 8 марта. Регулирование температурных показателей в помещении может оказывать влияние на артериальное давление, считают британские ученые.

Необычный способ, который может снизить высокое артериальное давление, нашли специалисты из Университетского колледжа Лондона. Участие в эксперименте приняли 4,7 тысячи человек.

Выяснилось, что между температурой в помещении и давлением существует прямая связь, поделились медики. Чем ниже температурные показатели воздуха, тем выше у человека артериальное давление. Авторы исследования уверены, что медики при назначении курса терапии должны учитывать этот факт.

Чрезмерное употребление фруктов может нанести вред здоровью человека. Как сообщалось ранее, о том, чем опасно пристрастие к бананам, рассказали эксперты.