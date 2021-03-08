Вассерман раскрыл способ обеспечить электроэнергией всю Евразию на сотни лет вперед

Семипалатинский полигон ядерных испытаний может стать местом расположения ядерного энергетического комплекса полного цикла, способного обеспечить электроэнергией всю Евразию на сотни лет. Об этом рассказал в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт поделился деталями инициативы одного своего знакомого, способной произвести в мировой энергетике значительные преобразования.

«Ее на рубеже тысячелетий выдвинул мой коллега и партнер по многим интересным работам, первый лауреат «Хрустальной Совы» телепередачи «Что? Где? Когда?» еще в 1984 году Нурали Латыпов. Помимо прочего, он разработал проект организации ядерного энергетического комплекса полного цикла — начиная с переработки руды и заканчивая захоронением той части отработанного ядерного топлива, для которой пока не найдено эффективных применений», — сообщил журналист.

Анатолий Вассерман назвал каким конкретно рядом преимуществ обладает данный проект.

«Он предложил разместить такой комплекс на территории Семипалатинского полигона ядерных испытаний. Использовать это место для других целей все равно не получится, по крайней мере, в ближайшие 50–100 лет. В то же время геологические и географические условия местности позволяют разместить там ядерный энергетический комплекс общей мощностью, соответствующей прогнозируемым, примерно на три-четыре века вперед потребности всей Евразии в электроэнергии. Причем там можно будет применять такие технологии работы с ядерным топливом, что ныне разведанных запасов этого ресурса хватит примерно на 10–20 тысячелетий», — рассказал публицист.

Ранее Анатолий Вассерман подсказал, как человечество сможет спастись даже в случае прихода ледникового периода.