Петр Толстой поздравил россиянок с Международным женским днем

Москва, 8 марта. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой поздравил женщин с Международным женским днем, отметив, что 8 Марта — это не только праздник весны, но и любви. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом ФАН.

«Дорогие женщины, позвольте поздравить вас с Международным женским днем — праздником весны и любви, — заявил Толстой. — В этот день хочется выразить особую благодарность нашим дорогим мамам, любимым женам и заботливым сестрам. Спасибо за каждую улыбку, теплую заботу и мудрость. Без вас мир не имел бы смысла. Простите нас за переживания и бессонные ночи, за то, что бываем порой такими несносными».

Как отметил политик в своем поздравлении, жизнь любого настолько коротка и мимолетна, что нельзя упускать ни единого шанса провести время рядом с близкими и дорогими людьми. Он также пожелал россиянкам счастья, улыбок и того самого главного, на чем держится мир, — любви.

Ранее депутат Госдумы Наталья Кувшинова в преддверии праздника поделилась с ФАН представлением об идеальной женщине и рассказала, какие подарки ждет от своих родных. Она призналась, что на 8 Марта любит получать цветы — это беспроигрышный вариант для любой женщины. При этом самый ценный подарок для парламентария в этот день — то, что своими руками сделает ее шестилетняя дочь.

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский открыл Русский бал в честь Международного женского дня. Поздравляя участников и гостей мероприятия, он напомнил, что такие балы помогают восстановить традиции XIX века, хранят культурную преемственность поколений.