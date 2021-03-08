Малолетние хулиганы закидали камнями грузовой поезд в Иркутской области

Иркутск, 8 марта. Транспортная полиция установила личности подростков, которые, бросая камни в проезжающий поезд, повредили его. Их родители понесут ответственность перед судом.

Инцидент произошел на станции Голубые Ели в Иркутской области, где дети гуляли на железнодорожных путях и их окрестностях. Ими оказались трое несовершеннолетних 10, 12 и 14 лет, проживающие в садоводческом товариществе неподалеку от остановочного пункта. На прогулке они прыгали с железнодорожной насыпи в сугроб, бегали по рельсам.

Однако через некоторое время им, вероятно, такое развлечение наскучило и тогда один из них услышал звуки приближающего поезда. Мальчик предложил остальным ребятам бросать камни в поезд, а те, в свою очередь, инициативу поддержали.

Транспортная полиция раскрыла личности нарушителей и направила материалы с камер видеонаблюдения в отдел следствия. Поскольку подростки не достигли возраста привлечения к административной ответственности, их законные представители будут привлечены за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своих детей.

Ранее ФАН сообщал, что подростки-вандалы изуродовали лифт общего пользования в многоэтажке. Взяв с собой молоток и гвозди, они отбили кнопки для выбора этажа, а затем, заметив камеру видеонаблюдения, уничтожили молотком ее монитор.